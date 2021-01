Dragon Ball Z: questa fanart ci riporta indietro a uno dei momenti più gloriosi di Vegeta

L'ultimo arco narrativo del manga di Dragon Ball Super ha profondamente deluso i fan di Vegeta, convinti che il loro personaggio preferito potesse eliminare per la prima volta un antagonista. Per superare quest'amarezza, una fanart ci riporta a uno dei momenti migliori vissuti dal Principe dei Saiyan in Dragon Ball Z.

Su Reddit, l'utente Andry Red 64 ha condiviso un impressionante artwork che ci permette di rivivere il momento in cui Vegeta eliminò in maniera brutale l'Androide 19, una delle creazioni del Dottor Gelo. Durante questo scontro, che funge da preambolo per l'arrivo di Cell, il principe aveva appena raggiunto il Super Saiyan e si stava godendo i suoi nuovi poteri. Con Goku messo al tappeto da una malattia cardiaca, il ruolo di eroe toccò proprio a Vegeta.

Da quel momento, Vegeta ha fatto molta strada, riuscendo a raggiungere il Super Saiyan Blue o imparando tecniche impressionanti come la Fissione Spirituale Forzata. Tuttavia, il Principe dei Saiyan non ha mai più avuto occasione di liberarsi dall'ombra del suo rivale di sempre. Riuscirà prima o poi a raggiungere i fasti toccati durante la battaglia ritratta nella fanart? Un illustratore di Dragon Ball Z è stato colpito dalla disastrosa legge sul copyright giapponese. Scopriamo l'identità del personaggio più forte di Dragon Ball Z.