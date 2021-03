Dragon Ball Z: una fedele C-18 nello splendido cosplay di Danielle de Nicola

Il franchise di Dragon Ball si è arricchito nel corso del tempo di numerosi personaggi, alcuni dei quali che sono oggi tra i più apprezzati dell'intero capolavoro di Akira Toriyama. Per una serie di motivi, una delle personalità più reinterpretate attraverso splendidi cosplay e illustrazioni è l'affascinante C-18.

Dopo l'interpretazione a cura di Enji Night di qualche settimana fa, una delle principali eroine dell'opera è tornata protagonista in un nuovo cosplay, curato questa volta dalla celebre e talentuosa Danielle De Nicola che vanta di quasi 700 mila follower su Instagram. L'artista ha infatti voluto omaggiare C-18 in una splendida reinterpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia.

Il cosplay è stato notevolmente apprezzato dai fan con otre 12 mila manifestazioni positive, sintomo della grande resa dei dettagli evidenziati dalla cosplayer. Danielle, in particolare, ha voluto omaggiare il personaggio con gli abiti stracciati, proprio come al seguito dello scontro con i protagonisti ai tempi della Saga degli Androidi. Ma a proposito del principale villain dell'arco narrativo, cosa ne pensate di questa illustrazione realistica e inquietante di Cell?

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di C-18, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata a questi 5 errori di Dragon Ball che forse non avete mai visto.