Dragon Ball Z festeggia i 30 anni, ecco gli omaggi degli autori di Gintama e Yu-Gi-Oh!

Dragon Ball Z, l'incredibile anime tratto dall'opera cartacea di Akira Toriyama, ha da poco compiuto 30 anni. Per celebrare questo grande traguardo, vi abbiamo mostrato nelle scorse settimane tutti gli omaggi dei grandi mangaka giapponesi, ed oggi, per concludere, condividiamo con voi i bellissimi disegni di Kazuki Takahashi e Hideaki Sorachi.

Il primo, autore del manga di Yu-Gi-Oh!, ha condiviso un bellissimo ritratto di Goku in stile Yugi Muto, con il volto squadrato e in compagnia dell'iconico Drago Shenron. Nel corso della sua longeva carriera Takahashi è sempre rimasto in buoni rapporti con i suoi colleghi, ed ha ricevuto molteplici volte i complimenti di mangaka del calibro di Hirohiko Araki (Le Bizzarre Avventure di Jojo), Katsuhiro Otomo (Akira) e dallo stesso Akira Toriyama.

Sorachi invece ha optato per un disegno ritraente Bardock (Bardak nella versione italiana), il padre di Goku sacrificatosi cercando di salvare il Pianeta Vegeta dalla distruzione. In Dragon Ball Z, Goku ucciderà Freezer vendicando inconsapevolmente il padre e ottenendo la forma di Super Saiyan. Dopo averlo sconfitto nuovamente in Dragon Ball Super però, sarà proprio Goku a resuscitarlo e a garantirgli la libertà in cambio della sua partecipazione al Torneo per la salvezza degli Universi.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono i due disegni? Fatecelo sapere nei commenti. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che poco fa vi abbiamo mostrato anche gli artwork di Tite Kubo e Yoshihiro Togashi, dunque non perdete l'occasione per dare un'occhiata anche a quelli!