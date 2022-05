Dragon Ball Z, la figure di Crilin scaglia la kamehameha in questo video in stop-motion

I tributi dei fan alla serie di Dragon Ball Z sono sempre numerosissimi e presentati nei più svariati modi. Dalle semplici fan art ai cosplay, molti appassionati hanno condiviso le proprie creazioni dedicate a Goku e compagni sui social. In una recente fanart Goku di Dragon Ball Z è stato ridisegnato con lo stile di... Dragon Ball Z!

Ovviamente, l'illustrazione del fan differisce da quella dell'anime. Ma sono proprio i tributi particolari verso la serie di Dragon Ball quelli che destano maggiore attenzione. Un fan ha disegnato la battaglia Gohan vs Cell in stile tradizionale giapponese, e visti gli apprezzamenti del web ha continuato a fare altre illustrazioni in stile Ukiyo-e.

L'account Twitter @shinohara_kenta ha condiviso un particolarissimo video realizzato da due fan di Dragon Ball Z in cui vediamo la figure di Crilin lanciare una kamehameha in stop-motion. Il breve corto realizzato da Yamanaka Misaki e Kasubuchi Rio riesce a dare una sensazione di movimento veramente realistica, con la statuetta del miglior amico di Goku che si esibisce in alcune mosse d'attacco davvero fluide. Sullo sfondo del video si può notare una sveglia, con le lancette che scorrono mano a mano che l'animazione continua: questo fa rendere l'idea di quanto tempo i due ragazzi abbiano impiegato per creare perfettamente il video in stop-motion.

Un tributo a Dragon Ball Z singolare e soprattutto basato su un personaggio che solitamente è un po'bistrattato, ma davvero ben realizzato e spettacolare.