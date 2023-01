Dragon Ball Z: la figure definitiva ma che vi svuoterà il portafoglio

L'anime di Dragon Ball Z ha contribuito ad influenzare la crescita di almeno un'intera generazione di appassionati tanto che il franchise prosegue in questa direzione con il suo attuale seguito. Di tanto in tanto, inoltre, emergono alcuni oggetti dal merchandising piuttosto originali quanto costosi.

Il fenomeno dei modellini in scala, come ricorda questa statuetta del drago Shenron, è piuttosto in voga quando si parla del capolavoro di Akira Toriyama visto che il suo gioiellino gode di una community di milioni di appassionati. Non c'è dunque da stupirsi se ogni tanto qualche azienda prova a realizzare qualche prototipo piuttosto originale.

Last Sleep Studio, lo stesso che aveva realizzato questa figure di Goku contro Vegeta, ha presentato un nuovo modellino in scala, apprezzabile a dovere in calce alla notizia, che ritrae tutti insieme alcuni dei personaggi più noti della saga. Notiamo infatti Goku mentre tiene impugno Majin Buu in cima, con Cell, Majin Vegeta, Freezer e Broly che lo inseguono verso l'alto, il tutto con il drago Shenron a fare da cornice. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 2150 euro con la consegna che si farà attendere parecchio visto che l'azienda non ha fornito ancora una data.

