Dragon Ball Z: il film di Broly con una nuova grafica nell'artwork da un fan

Nonostante non fossero canonici e creassero scontri impossibili nell'opera originale, i film di Dragon Ball Z sono risultati acclamati dal pubblico nostrano e non. Dai primi film con Goku contro Garlic Junior arrivando fino a Hildegarn, passando per i tanti film con Broly. Proprio Broly è passato poi nell'universo canonico di Dragon Ball Super.

Il personaggio del Super Saiyan Leggendario è tra i più amati fin da quando fu inserito nel film del 1993 Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda. L'anno dopo infatti arrivò Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda, ottavo lungometraggio del franchise e che rivide Broly stavolta contro Gohan, Goten e Trunks. Ambientato durante un periodo ascrivibile a quello della saga di Majin Bu e con Goku morto, il saiyan dai capelli verdi arrivò sulla Terra e mise tutti in difficoltà.

Nel finale, Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda ci presentò la leggendaria Kamehameha tra fratelli che divenne poi un triplo attacco di Goku, Gohan e Goten. Rivangando quelle memorie, il fan Limandao ha postato su Twitter la sua rivisitazione della locandina del film. Niente più aspetto giocoso e tinte rosse, stavolta Broly inquieta lo spettatore e i saiyan terrestri devono combattere il nemico senza il loro supporto più grande.

In basso alla notizia potete vedere il tweet con l'immagine realizzata dal fan, vi piace più dell'originale? Oltre Broly, quali antagonisti dei film di Dragon Ball Z vi piacerebbe veder tornare in Dragon Ball Super?