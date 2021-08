Dragon Ball Z: il Final Flash di Vegeta nell'epica figure di KD Collectibles

Assieme al Cannone Galick e al Big Bang Attack, una delle tecniche è più iconiche di Vegeta è il Final Flash. Utilizzato numerose volte durante tutto il corso dell'opera, il Lampo Finale del Principe dei Saiyan è stato omaggiato nella nuova statua da collezione di KD Collectibles. Ammiriamo questo fantastico pezzo dedicato a Dragon Ball Z.

Il Final Flash è una delle mosse più forti di Vegeta e venne utilizzato per la prima volta durante lo scontro con Cell Perfetto. In quel caso, il Principe dei Saiyan generò un attacco energetico così potente da poterlo ammirare anche da altri pianeti. Tuttavia, sebbene fece completamente a brandelli la parte superiore del corpo dell'antagonista, il cyborg riuscì ugualmente a rigenerarsi. Da quel momento, il Lampo Finale ha fatto la sua comparsa anche in Dragon Ball GT e poi in Dragon Ball Super.

Per scagliare questa tecnica, Vegeta allontana le braccia dal corpo e apre i palmi verso l'esterno. Una volta raccolta tutta l'energia di cui ha bisogno, unisce le mani creando un potentissimo attacco che viene lanciato contro l'avversario.

Il Final Flash del Principe dei Saiyan è stato rappresentato in una figure da collezione da KD Collectibles. In scala 1:4 e alta 47 centimetri, la statua è disponibile in due versioni. La prima, quella normale dal prezzo di 825 euro, vede Vegeta Super Saiyan 2 con le braccia larghe, mentre la seconda, quella EX da 895 euro, include un busto alternativo in cui il principe sta per lanciare l'attacco. Entrambe le versioni sono dotate di LED. L'uscita è prevista per il 2T del 2022, ma i preordini sono già aperti. Cosa ve ne pare di tale meraviglia?

