Dragon Ball Z: la follia di Majin Vegeta in un busto da collezione

Vegeta è diventato col tempo uno dei grandi protagonisti di Dragon Ball, subendo anche un’evoluzione e una crescita personale, e diventando un padre e un marito presente, a differenza di Goku. Tuttavia, nella saga di Majin Bu il Principe dei Saiyan tornò ad essere malvagio a causa delle manipolazioni del mago Babidi.

Il risultato fu Majin Vegeta, caratterizzato dalla manifestazione di una M nera sulla fronte, una ferocia incredibile, e una potenza straordinaria, derivante dalla vera natura malvagia del Saiyan. Una forma che ancora oggi viene ricordata con affetto dagli appassionati dell’opera di Toriyama, soprattutto per l’intenso scontro con Goku trasformato in Super Saiyan di secondo livello.

Questo ritorno alle origini di Dragon Ball Z per riproporre un Vegeta malvagio ha creato discussioni e congetture riguardo l’evoluzione e i reali cambiamenti del personaggio, resi più chiari in Super, e ha fissato nella mente dei fan momenti e scene ben precise, come il ghigno feroce di Majin Vegeta, o il suo estremo sacrificio dopo aver abbracciato il piccolo Trunks.

Per ricordare questa breve parentesi di Vegeta gli artisti di Hero Belief hanno realizzato l’incredibile busto, alto un metro, che potete vedere nelle immagini in calce. Disponibile in due versioni, con la canottiera blu o nera, il busto è curato nei minimi dettagli, dalla resa delle vene sul collo e sul braccio, fino alla sporcizia sui guanti, con particolare attenzione all’espressione folle di Majin Vegeta.

In arrivo sul mercato nei primi sei mesi del 2024, il busto è già prenotabile al prezzo di 735 euro. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per concludere, ecco i 10 problemi che Dragon Ball non ha mai affrontato, e il motivo per cui il Goku di Dragon Ball Z è il migliore.