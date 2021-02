Dragon Ball Z è stato la fonte d'ispirazione per la carriera di un giocatore NFL

L'opera di Akira Toriyama è stato fonte d'ispirazione per tutti noi: ricordate quando da bambini provavamo a lanciare onde energetiche o a trasformarci in Super Saiyan? Ma Dragon Ball Z va ben oltre, ci ha insegnato il rispetto e l'altruismo, nonché l'importanza dello studio e dell'allenamento per spingerci sempre oltre.

Il franchise ha un bacino d'utenza che raccoglie diverse personalità di spicco, tra cui la stella del Paris-Saint German Neymar Jr., che ha dedicato il suo ultimo tatuaggio a Dragon Ball. Sebbene l'avventura di Goku non sia prettamente legata allo sport, dunque, la storia dei Saiyan ha colpito persino questo mondo.

Un'ennesima dimostrazione sono state le parole di Carl Lawson Jr., giocatore di football dei Cincinnati Bengals, squadra che milita nel prestigioso campionato NFL. Stando a quanto rivelato in un recente articolo pubblicato dal Washington Post, Dragon Ball Z ha spinto la carriera di Lawson.

"È il motivo per cui gioco a football. Sono un fan di Dragon Ball da quando sono nato. Ne sono fan da così tanto tempo che non riesco nemmeno a ricordare come sia successo. Ma è stato parte della mia vita".



Parole di tali portata, dette da uno sportivo, ce le si aspetterebbe verso opere come Slam Dunk, Capitan Tsubasa o Haikyuu, ma l'opera creata dal maestro Toriyama dimostra nuovamente che non ha limiti. Anche per voi Goku è stato una fonte d'ispirazione? Raccontateci in che modo.