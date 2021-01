Dragon Ball Z: la fonte della forza dei Saiyan è anche il loro punto debole?

Di tutte le razze e le specie presenti nel multiverso di Dragon Ball, i Saiyan sono i più temuti. Conosciuti in tutta la galassia per il loro potere e lo spirito combattivo i Saiyan erano i più feroci conquistatori di pianeti prima di essere quasi completamente spazzati via da Freezer. La loro forza è stata la loro principale debolezza?

La ferocia combattiva è il tratto distintivo dei Saiyan e grazie a questa caratteristica hanno potuto quasi dominare l'universo. Ma imparando a controllare la rabbia, la razza di Goku e Vegeta avrebbe potuto raggiungere vette ancora più alte?



Essendo una specie guerriera, la razza Saiyan trae forza dalla furia. Quando arrabbiati, i componenti di questa specie aumentano a dismisura la propria potenza, rendendoli ancora più aggressivi e violenti. Inoltre, la furia cieca ha permesso a Goku di trasformarsi in Super Saiyan.

Alcune ipotesi, però, proverebbero che i Saiyan sarebbero potuti essere dei conquistatori migliori se avessero imparato a mantenere il controllo. Tale caratteristica, infatti, influisce sul loro intelletto, impedendogli di sviluppare tattiche o tecnologie avanzate.

Stando ad alcune teorie, poi, Vegeta non sarebbe riuscito a raggiungere il Super Saiyan 3 proprio perché è decisamente meno calmo del suo amico rivale. Goku ha raggiunto l'Ultra Istinto lasciando andare tutti i suoi blocchi emotivi e trovando uno stato di assoluta serenità, un ostacolo insuperabile per qualsiasi altro Saiyan, persino per il principe.

Se invece di fare affidamento sulla mera forza bruta il popolo Saiyan avesse seguito le orme tracciate in futuro da Goku, molto probabilmente avrebbero potuto conquistare l'intera galassia e sconfiggere Freezer. E voi cosa ne pensate?