Dragon Ball Z: una forma alternativa di Gohan coi capelli lunghi in questa fan-art

L'immaginario di Dragon Ball Z ha conquistato centinaia di migliaia di fan in tutto il globo permettendo così alla community legata al capolavoro di Akira Toriyama di arricchire il franchise con numerose manifestazioni di creatività, alcune delle quali che ne approfittano per reinterpretare i protagonisti.

La popolarità della serie è tale che diverse aziende collaborano col franchise, soprattutto le compagnie dedite alla produzione di modellini in scala come dimostra questa statua in scala reale di Majin Buu da quasi 3mila euro. Ad ogni modo, la saga è contraddistinta anche da un altro tipo di iniziative quali cosplay e illustrazioni, con quest'ultime che vanno per la maggiore.

Agli appassionati, infatti, piace reinterpretare i personaggi dell'opera, come questa fan-art dedicata a Goku. A tal proposito, recentemente l'artista conosciuto come zala77s ha realizzato una rappresentazione grafica davvero originale, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, che reinterpreta Gohan con un character design completamente diverso. Il figlio di Goku è ritratto con i capelli lunghi, molto simili all'acconciatura durante l'addestramento nella stanza dello spirito e del tempo, ma con un viso decisamente più severo e spavaldo.

