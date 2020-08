Dragon Ball Z: la forma Oozaru mostra la sua potenza in una splendida figure

Gli appassionati della serie di Dragon Ball Z e delle successive trasposizioni, seppur non canoniche, ispirate all'universo creato da Akira Toriyama, hanno avuto molto volte a che fare con il concetto di trasformazione, soprattutto per quanto riguarda il protagonista e l'introduzione delle numerose forme Super Saiyan.

Nelle storie più recenti, come quelle presentate in Dragon Ball Super, o anche nella serie anime promozionale Super Dragon Ball Heroes, siamo ormai abituati a vedere molto spesso le forme Super Saiyan God, Blue e anche la tecnica divina dell'Ultra Istinto, ed è sempre meno presente l'originaria trasformazione della razza Saiyan, la forma Oozaru.

Entrati in contatto con una grande quantità delle radiazioni luminose chiamate Onde Bluets, i Saiyan si trasformano in enormi gorilla, sprigionando un'energia impressionante e diventando delle vere e proprie macchine distruttrici. L'assenza della coda nella serie ha causato la definitiva eliminazione dell' Oozaru dal franchise, ma lo studio SA per ricordare alcuni dei momenti più intensi visti nei primi episodi di Dragon Ball Z, e anche in alcuni scontri di Dragon Ball GT, ha realizzato delle splendide statute da collezione.

Come potete vedere nel post e nelle immagini riportati in calce alla notizia, lo studio in questione ha dedicato , a questi immensi scimmioni una serie di figure speciali in resina, alte circa 50 centimetri e con un effetto traslucido. Si tratta di prodotti in edizione limitata, solo 199 pezzi con diverse colorazioni, e saranno disponibili prima della fine dell'anno ad un prezzo di circa 190 dollari americani.



