Dragon Ball Z: le forme di Majin Bu nel disegno stile Ukiyo-e di un fan

Dragon Ball Z rimane ancora oggi la fase dell’opera di Akira Toriyama più amata da gran parte della community, e quella che ha consolidato la serie come uno degli shonen più importanti e influenti del settore. A renderla tale è anche la presenza di antagonisti memorabili, che continuano a ricevere artwork e omaggi da parte dei fan.

Goku e i guerrieri Z hanno dovuto affrontare periodicamente sfide al di là delle loro capacità, spingendosi sempre oltre i loro limiti, per sostenere battaglie e scontri molto spesso mortali. Tra i villain più pericolosi dell’intera serie si trova sicuramente Majin Bu, creatura millenaria dai poteri impressionanti, capace di distruggere interi pianeti e uccidere combattenti del livello dei Kaioshin. Le vicende dell’ultima saga di Dragon Ball Z girano attorno alla minaccia rappresentata dallo stesso Majin Bu, capace di assimilare i poteri di qualcuno mangiandolo o assorbendolo.

Questa particolarità ha dato vita a svariate forme del villain, tre delle quali sono state al centro di una spettacolare illustrazione firmata dall’artista @Justin96636, riportata in fondo alla pagina. Partendo dal basso si nota Majin Bu, Majin Bu malvagio e Super Bu, tutti realizzati con uno stile che richiama indubbiamente il genere ukiyo-e, nato nel XVII secolo in Giappone. Rimanendo in tema vi lasciamo all'illustrazione di Goku contro Freezer in stile ukiyo-e, e ad una simpatica figure di Goku e Chichi.