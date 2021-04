Dragon Ball Z: Bu assorbe Gotenks e parte all'attacco in questa figure da collezione

Riviviamo la Saga di Majin Bu di Dragon Ball Z, che ci ha permesso di vivere uno degli scontri più avvincenti di tutto il franchise creato da Akira Toriyama, attraverso questa spettacolare statua da collezione realizzata dallo studio Original Intention.

Riportato in vita dal mago Babidy, Majin Bu è stato forse l'antagonista che più è andato vicino a distruggere il Pianeta Terra in Dragon Ball Z. Separatosi dalla sua parte "buona", Bu ha surclassato con astuzia tutti i suoi avversari, salvo essere sconfitto da Goku con una potentissima Sfera Genkidama. Prima di arrivare a questo emozionante epilogo, però, Majin Bu si è trasformato numerose volte assorbendo i poteri dei suoi avversari. Ecco una delle sue più iconiche forme in questa statua da collezione dello studio Original Intention.



Dopo una lunga attesa, finalmente Super Bu incontra un nuovo formidabile avversario, Gotenks. La fusione tra Goten e Trunks, che riesce addirittura a raggiungere il Super Saiyan di Terzo Livello, si rivela di gran lunga superiore all'avversario, ma quando stava per sferrare il colpo decisivo, il tempo a disposizione esaurisce. Quando i due utilizzano nuovamente la fusion, Super Bu assorbe Gotenks, trasformandosi nel temibile Butenks.



Questa sua particolare forma è protagonista della figure di Original Intention, disponibile al preordine a un prezzo di 395 euro. Alta 52 centimetri, la statua vede Butenks, circondato dalla sua aura rosa, partire immediatamente all'attacco. Questa trasformazione si differenzia dalle altre versioni per il giacchetto nero e giallo tipico di Gotenks e per la lunghissima coda presente sul capo di Bu.

Che ve ne pare, vi piacerebbe aggiungerlo alla vostra collezione?