Dragon Ball Z: quanto sarebbe forte davvero Gotan, la fusione tra Goku e Mr. Satan?

La saga di Majin Bu in Dragon Ball Z ha aperto teorie e possibilità vastissime grazie alle fusioni. Nel corso di questo arco narrativo, ci è stata presentata la Danza Metamor, una tecnica dei metamoreani capace di far unire per mezz'ora due individui. La vediamo all'opera con Gotenks e Gogeta, ma c'è anche un'altra tecnica per fondersi.

Gli orecchini Potara, introdotti qualche episodio dopo, hanno più o meno lo stesso potere. Due individui che indossano gli orecchini verranno fusi in un unico corpo per un'ora, a meno che uno dei due non sia un Kaioshin. Per un attimo c'è stata la possibilità di veder nascere Gotan, la fusione tra Goku e Mr. Satan. Quanto sarebbe forte questa fusione di Dragon Ball Z?

Secondo la guida del 2009 Dragon Ball: Super Exciting Guide, la fusione con i Potara genera un guerriero molto più potente di quello con Danza Metamor. Non c'è bisogno in questo caso di guerrieri con un livello combattivo simile ed è per questo che la fusione Gotan tra Mr. Satan e Goku è possibile. La sua potenza dipende però dalla sinergia tra i due elementi che si fondono; in più, sempre secondo la guida del 2009, Vegeth ha una potenza moltiplicata rispetto a quella di Goku e Vegeta.

Ciò vuol dire che Gotan sarebbe indubbiamente più forte di Goku, nonostante i dubbi di quest'ultimo, ma vista la scarsa potenza di Mr. Satan il vantaggio non sarebbe così elevato da permettere al saiyan di sconfiggere Majin Bu. Ci sono tante altre improbabili fusioni di Dragon Ball Z nate negli scorsi anni e riportate nelle varie guide della serie.