Dragon Ball Z, quanto è forte Gotenks? Le statistiche della Fusion

Con la saga di Majin Bu, l'ultima di Dragon Ball Z, Akira Toriyama ha inserito tantissime novità. La prima è stata indubbiamente la fusione, una tecnica che permette di unire due guerrieri, e che è stata gestita in due modalità differenti: Potara e danza Metamor. C'è stato poi l'esordio anche del Super Saiyan 3.

Tutte queste novità sono state raccolte in un personaggio: Gotenks. La fusione di Goten e Trunks ha senza dubbio dominato in quella fase. Ma qual è il vero livello di forza di Gotenks durante Dragon Ball Z? Proviamo ad analizzare i dati in nostro possesso partendo dalla forza di Goku e Majin Bu, i due indicatori principali di quella saga. Goku Super Saiyan 3 ha sopraffatto Majin Bu, mentre sappiamo che Gotenks ha subito diverse sconfitte in forma normale e Super Saiyan, ma non in forma Super Saiyan 3 dove ha surclassato il nemico.

Dato che la potenza di Goku in Super Saiyan 3 è di circa 4 miliardi, quella di Majin Bu è leggermente inferiore, forse attestabile intorno ai 3,5 miliardi o poco più. Partendo da questi dati e dai livelli di potenza dei Super Saiyan, è possibile che i livelli di combattimento di Gotenks siano i seguenti:

11-12 milioni in forma normale;

550-600 milioni in forma Super Saiyan;

1,1-1,2 miliardi in forma Super Saiyan 2, anche se non è mai stata mostrata;

4,4-4,8 miliardi in forma Super Saiyan 3.

Valori enormi che potrebbero essere anche cresciuti nelle nuove saghe. A proposito, quale sarebbe il livello di Goten e Trunks in Dragon Ball Super?