Dragon Ball Z: Freezer culla il piccolo Vegeta in questo irriverente artwork

In un certo senso, Freezer è il padrino di Vegeta. Infatti, il tiranno spaziale conosce il Principe dei Saiyan sin da quando era poco più che un bambino. Ma cosa sarebbe successo se alla scomparsa di Re Vegeta fosse stato Freezer a occuparsi del piccolo "principino"? Ecco il divertentissimo artwork realizzato da un fan di Dragon Ball Z.

Come sappiamo, Vegeta era sotto il servizio di Freezer, il quale aveva completamente estirpato la razza dei Saiyan. Quando però venne a conoscenza delle Sfere del Drago del Pianeta Namecc, decise di tradire il suo padrone. Tuttavia, nel corso della saga Vegeta venne brutalmente eliminato.

In un universo parallelo, tutto questo non è mai accaduto, anzi. Alla morte di Re Vegeta, Freezer ha deciso improvvisamente di prendersi cura del pargolo, fiero rappresentante della razza dei Saiyan. Cercando di placare i pianti infantili di Vegeta, Freezer fa una pernacchia al suo figlioccio adottivo aiutato dai suoi soldati d'élite Zarbon e Dodoria.

A quanto pare, però, ciò non sembra essere servito. L'instancabile Vegeta, sempre in braccio al suo mostruoso paparino, cerca di giocare con lui quasi strappandogli una palpebra. Questa storia proviene dall'immaginazione dell'artista DBSKAKERU, che su Twitter ha condiviso due divertentissimi artwork che potete ammirare in calce all'articolo.

Cosa ve ne pare di queste divertentissime illustrazioni e di questa storia parallela?