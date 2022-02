Dragon Ball Z: Freezer a grandezza reale nella statua creata da un fan

La passione dei fan è incredibile. Molti riescono a trasmettere tutti i propri sentimenti verso un manga o un anime tramite un progetto che può sembrare inutile, ma in realtà è il risultato di tanti sforzi. E di fan di Dragon Ball Z che compiono cose del genere ormai ce ne sono diversi, visto che intere generazioni sono cresciuti con quell'anime.

In vendita ci sono varie statuette tratte da Dragon Ball Z, che si concentrano su singoli personaggi o addirittura su varie scene. In rete ce ne sono tante che fanno scalpore, e non si può non segnalare quella dello scontro tra Goku e Freezer. C'è chi però vuole di più e si prodiga in tal senso. Rimanendo sempre su Namek, il nemico della saga in questione arriva in scala 1:1 grazie agli sforzi di r4tb0y5, che ha caricato su Reddit la sua creazione.

Con la sua stampante 3D ha mostrato il suo lavoro che ha richiesto 6 mesi di stampe, 50 rotoli di filamenti e oltre un mese per la pitturazione della statua. Alla fine, però, è diventato tutto realtà: la statua di Freezer a grandezza naturale e pronto a scatenarsi contro i suoi avversari. Vederlo così sicuramente fa un altro effetto e, seppur sia palesemente più basso di un umano normale, la sua muscolatura e il suo ghigno fanno capire che è pericoloso.

Ecco anche una statuetta di Majin Vegeta sogghignante e pronto a scatenare la sua malvagità.