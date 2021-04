Dragon Ball Z: Freezer è pronto a combattere nel realistico artwork di Dave Rapoza

Uno dei personaggi più controversi del mondo di Dragon Ball Z, che ha continuato a svolgere un ruolo rilevante anche nella più recente Super, è Lord Freezer. Diventato ormai uno degli antagonisti più ricorrenti nel franchise creato da Toriyama, Freezer rimane ad oggi anche uno dei più amati dalla community, come mostrato in un recente artwork.

Per questo il celebre artista Dave Rapoza ha deciso di dedicare al terribile imperatore il magnifico, e inquietante, artwork che trovate in calce alla notizia. Rapoza ci riporta immediatamente sul pianeta Namek, probabilmente durante l'incredibile scontro tra Freezer nella sua forma finale e Goku, poco dopo essersi trasformato in Super Saiyan. Il fumettista ha saputo ritrarre alla perfezione il design di Freezer, rendendolo ancora più terrificante donandogli uno stile realistico.

L'espressione di sfida, alimentata da uno sguardo fulminante, sottolinea anche la superiorità che ha fin da subito caratterizzato un personaggio così temuto dai Saiyan e da molte altre razze presenti nell'immenso universo. Freezer è indubbiamente uno dei personaggi più complessi della storia di Goku e dei Guerrieri Z, e sembra essere leggermente cambiato col passare degli anni, basti pensare all'alleanza con C-17 durante il Torneo del Potere. Cosa ne pensate di questo omaggio artistico a Freezer? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

