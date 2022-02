Dragon Ball Z: Freezer diventa un samurai grazie a LK Studio

La maggior parte della community di Dragon Ball Z è concorde nel definire la Saga di Freezer una delle migliori mai ideate da Akira Toriyama. Pochi avversari si sono rivelati così malvagi e pericolosi quanto il dominatore dell'universo che è stato tra i pochi a scatenare la furia del protagonista.

Il ruolo di Freezer è stato fondamentale per Goku, quella goccia che permise al nostro eroe di oltrepassare i propri limiti ed eliminare la leggenda del Super Saiyan. Nel tempo il villain si è confermato uno dei migliori dell'intero franchise di Akira Toriyama al punto tale da reintrodurlo in Dragon Ball Super.

Inoltre, Freezer sembra essere destinato a ricoprire un ruolo centrale nalla prossima saga del manga dal momento che fu lui a ordinare lo sterminio della razza dei Cereleani oltre 40 anni prima degli attuali avvenimenti della storia. Ad ogni modo, recentemente LK Studio ha rivitalizzato il personaggio attraverso un originale modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che reinterpreta il villain nei panni di un samurai. La figure in questione è già preordinabile tramite il link in fondo alla pagina al costo di 187 dollari complessivi, con la spedizione prevista durante il secondo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.