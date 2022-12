Dragon Ball Z, Freezer dall'anime al manga: ecco l'originale figure di ST Studio

L'anime e il manga spesso possono differire per qualche elemento grafico e visivo, fenomeno che non accade poi così raramente e di cui nemmeno Dragon Ball Z ne è stato esente. A voler porre una pezza a ciò ci ha pensato uno studio dedito alla realizzazione di modellini in scala.

Una differenza tra l'anime e il manga, ad esempio, molti lettori la conoscono nei riguardi della prima apparizione di Vegeta quando il noto Principe dei Saiyan si mostrò con dei colori sulla tonalità del rosso.

Sul fronte grafico, inoltre, alcune differenze toccano anche il noto 'Imperatore del Male', Freezer, che nella sua terza forma differisce tra l'anime e il manga per alcuni colori sugli arti e del viso. ST Studio ha realizzato così un modellino in scala che accontenta tutti, ovvero una figure di Freezer in due versioni, proposte sempre al costo di 530 euro ciascuna, nella versione manga e anime. La statuetta in questione, apprezzabile in calce alla notizia, è già preordinabile attraverso un acconto di 150 euro con il saldo che verrà versato durante la fase di spedizione nel secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'idea di ST Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.