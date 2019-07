Dragon Ball Z: il Funko Pop più costoso al mondo è dedicato a Vegeta

Come probabilmente saprete, nel corso di questi anni i Funko Pop sono diventati una vera e propria moda tra i collezionisti, centinaia di action figure deformed che hanno stregato i cuori di milioni d'appassionati d'anime, film, serie tv e videogiochi in tutto il mondo.

Come facilmente immaginabile, vi sono Funko Pop più costosi di altri, vuoi per la grandezza, per i materiali utilizzati o per la loro reperibilità. Difficilmente li trovereste in negozio sopra alla ventina d'euro, ma in alcuni casi capita invece di scoprirne alcuni venduti a prezzi semplicemente folli. Tra questi, figura proprio il Funko Pop dedicato a Vegeta, più precisamente una particolare versione - chiamata Pianeta Arlia Vegeta e la cui immagine è visionabile a fondo news - resa disponibile esclusivamente al New York Comic-Con del 2014.

Nel caso in cui foste interessati a comprarne uno dei pochi disponibili su eBay, preparatevi a dover aprire un mutuo poiché il prezzo si aggira attorno ai 2.260 dollari, fino ad arrivare ai 2.600 dollari, cifre spaventose che lo hanno reso il Funko Pop attualmente più costoso tra tutti quelli disponibili, seguito subito dopo dalla figure di Darth Maul (in versione olografica), venduta a circa 2.000 dollari. In realtà, va detto che il Funko Pop per cui sia stata spesa la cifra più astronomica fu quello dedicato a una particolare versione metallizzata di Stan Lee, il quale venne venduto per oltre 5.000 dollari.