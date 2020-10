Dragon Ball Z: tutta la furia di Gohan ragazzo SS2 in questo cosplay!

Gohan non sarà tra i protagonisti principali di Dragon Ball, i fan però non si sono dimenticati di quando è stato uno dei combattenti più forti dell'universo, anche se per poco tempo. Un fan ha realizzato un cosplay che ci ricorda uno dei momenti d'oro di Gohan, lo scontro con Cell.

Negli ultimi episodi di Dragon Ball Super, Gohan ha di certo avuto il suo momento per brillare, dopo essersi allenato per raggiungere il suo power up Ultimate/Mystic prima del Torneo del Potere. Durante il suo allenamento con Piccolo, Gohan riesce ancora una volta a raggiungere i livelli raggiunti in Dragon Ball Z durante la saga di Majin Buu.

Gohan è stato anche molto importante nella più recente saga di Molo in Dragon Ball Super, riuscendo a mettere a segno diversi attacchi insieme al suo mentore Piccolo, ma non sarà Gohan a dare i colpo di grazia al malvagio mago.

Su Instagram, il cosplayer TailorEnn ci ha regalato questa fighissima interpretazione di Gohan in uno di suoi momenti d'oro, in un outfit che ci ricorda quello del suo maestro Piccolo, pronto alla battaglia contro Cell.

Gohan è di sicuro uno dei personaggi più amati del franchise di Dragon Ball, non vuole seguire completamente le orme di suo padre, cerca invece di bilanciare il mondo dello scontro con quello dell'educazione, in modo da allenare corpo e mente così da non diventare solo un guerriero ma anche uno studioso.

I fan si ricorderanno che 3 anni fa debuttava l'Ultra Istinto nella battaglia tra Goku e Jiren, visto che ci siamo tuffati nei ricordi di Dragon Ball Z, vi consigliamo di dare un'occhiata anche a i 10 episodi più belli di Dragon Ball Super.

Che ne pensate di questo cosplay? Che ruolo avrà Gohan nelle serie future? Fatecelo sapere nei commenti!