Dragon Ball Z: la furia di Gohan SSJ nell'epica figure di YoYo Studio

Uno dei più grandi rimpianti dei fan di Dragon Ball Z e del suo sequel, DB Super, è il personaggio di Gohan. Il figlio di Goku ha un talento straordinario, tuttavia a causa di opinioni diverse rispetto a quelle del padre ha rinunciato ai combattimenti a favore dell'istruzione. Eppure, la saga di Cell è stata apprezzata soprattutto grazie a lui.

La sconfitta di Cell per mano di Gohan è uno degli eventi più memorabili di DBZ, merito soprattutto del debutto del secondo stadio del Super Saiyan. Il giovane eroe, infatti, venne messo alla prova dal suo avversario attraverso una serie di crudeli iniziative che culminarono con la dipartita di C-16, l'innesco che permise a Gohan di sfruttare la rabbia per raggiungere il SSJ 2.

YoYo Studio ha voluto omaggiare l'iconico personaggio in due differenti modellini in scala, gli stessi che potete ammirare in calce alla notizia. Le due statuette sono proposte in due varianti, in scala 1/4 e 1/6. Il primo di essi è dedicato a Gohan nello stadio di Super Saiyan di primo livello mentre il secondo, invece, nella forma subito successiva. Entrambe le figure sono arricchite da una notevole attenzioni ai dettagli che tuttavia fanno lievitare il prezzo per entrambi i modellini: Gohan SSJ è disponibile al preordine per 635 euro, mentre l'altra statuetta a 475 euro. La spedizione, infine, è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste due figure, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.