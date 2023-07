Dragon Ball Z: la furia di Gohan Super Saiyan 2 nella figure di CPR Studio

Gohan, come molti altri personaggi all’interno della serie di Dragon Ball è diventato progressivamente secondario, venendo escluso da alcuni degli eventi fondamentali della narrazione, quando in passato ha svolto un ruolo decisivo contro Majin Bu, ma soprattutto durante il torneo organizzato dall’androide Cell.

Nella saga degli androidi del Dr. Gelo, infatti, il suo capolavoro, la creatura perfetta in grado di raggiungere un potenziale sempre maggiore assorbendo i precedenti modelli ideati dallo scienziato, si è rivelato il nemico più ostico affrontato fino ad allora dai Guerrieri Z. Pur avendo al loro fianco Trunks dal futuro, e molto tempo per allenarsi e raggiungere una maggior padronanza delle tecniche, i protagonisti però non hanno potuto fare molto contro Cell.

Almeno fino alla furia scatenata di Gohan. Il ragazzo, infatti, dopo aver assistito alla distruzione di C-16 da parte di Cell stesso, raggiunge una rabbia tale da trasformarsi in Super Saiyan di secondo livello. Un evento straordinario, che ha reso Gohan il vero protagonista della seconda parte della saga, e celebrato dagli artisti di CPR Studio nella figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Disponibile in due versioni, in scala 1:6 e 1:4, la figure presenta Gohan con la sua classifica tuta viola da allenamento, e il mantello bianco ripreso dal suo mentore Piccolo. Caratterizzata anche dalla presenza di parti intercambiabili, come il pungo o la mano col sacchetto dei senzu, la figure appare ben dettagliata, e con una base che valorizza ancor di più l’incredibile potenza di Gohan.

In arrivo sul mercato tra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024 la figure di Gohan è già prenotabile al prezzo di 165 euro per la versione in scala 1:6 e 215 per la versione in scala 1:4. Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. In conclusione, vi lasciamo scoprire perché il Goku di Dragon Ball Z è il migliore di sempre, e ad una magnifica fanart dedicata a Cell.