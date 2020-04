Dragon Ball Z: la furia di Goku dopo la morte di Crilin, vista dagli occhi di Freezer

Se siete fan anime di lunga data, avrete sicuramente assistito a dozzine di trasformazioni e a centinaia di scontri epici. Nonostante il passare degli anni però, c'è una scena di Dragon Ball che continua a resistere, e che molto ritengono sia impossibile da superare: la trasformazione di Goku in Super Saiyan.

In un periodo in cui i power up non erano ancora stati sfruttati appieno, Akira Toriyama rivoluzionò completamente l'industria con un'idea che divenne lentamente la colonna portante di tantissimi anime shonen, emozionando milioni di ragazzini e guadagnandosi un posto nella storia.

La trasformazione di Goku in Super Saiyan di primo livello fu causata principalmente dalla morte di Crilin, suo migliore amico e compagno d'allenamenti sin dall'infanzia, e tutti ricordano bene cosa successe a Freezer dopo il power up del protagonista. Ma cosa si prova affrontando qualcuno così carico di rabbia? Il talentuoso Ruto830, artista celebre sul web per via dei suoi disegni dedicati a Dragon Ball Z, ha cercato di rispondere a questa domanda mostrando lo scontro da un punto di vista inedito, quello del villain.

Qui sotto potete dare un'occhiata alla sua illustrazione, in cui viene dipinto uno dei momenti finali dello scontro su Namek.

Qui sotto potete dare un'occhiata alla splendida immagine condivisa dall'utente pochi giorni fa.