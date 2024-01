Dragon Ball Z: la furia del Super Saiyan in una statua costosa di Goku Vs. Freezer

Anche a distanza di tantissimi anni, per moltissimi appassionati il Super Saiyan è la trasformazione più bella di Dragon Ball. La prima, epica volta in cui Goku raggiunse quella forma leggendaria è impresso nel cuore e nella memoria di tutti, ma con questa statua da collezione di Dragon Ball Z potremo avere il Super Saiyan sempre sott'occhio.

Con il pubblico in attesa di informazioni su Dragon Ball Daima, la collaborazione tra le società specializzate in figure da collezione FIGURE CLASS x ORACLE propone una novità assoluta che farà brillare gli occhi dei fanatici del franchise. Il merch in questione ci riporta indietro nel tempo, quando su Namecc comparve per la prima volta un guerriero furioso, ma dal cuore calmo. Parliamo della prima trasformazione in Super Saiyan di Goku e della lotta successiva con Freezer.

Dopo la morte dell'amico Crilin, la rabbia divampò nel cuore di Goku, che si spinse oltre i suoi stessi limiti conosciuti. Comparve il guerriero della leggenda tanto temuto da Freezer, il Super Saiyan, e il suo potere era tremendo. Goku Super Saiyan sbeffeggiò Freezer, umiliandolo per tutte le cattiverie commesse.

Nella statuetta che potete osservare voi stessi in calce all'articolo vediamo Goku Super Saiyan – glaciale nello sguardo - fermare con un braccio un colpo di Freezer, ormai terrorizzato dinanzi all'avversario. Questo pregiatissimo pezzo da collezione viene proposto a 435 euro per la versione 1:6 (40cm) e a 675 euro per la versione 1:4 (60cm). Entrambe le edizioni usciranno ufficialmente sul mercato tra il Q3 e il Q4 del 2024.