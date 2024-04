Dragon Ball Z: la furia di Trunks del Futuro in una grandiosa statua da collezione

Il viaggio di Trunks del Futuro attraverso il tempo e lo spazio, le sue epiche battaglie e il suo carattere distintivo sono alcuni dei dettagli che rendono questo personaggio una figura iconica all'interno di Dragon Ball Z. Ora, finalmente, c'è una bellissima action figure che ne celebra l'importanza nel mondo nato dalla mente di Akira Toriyama!

Trunks del Futuro è stato introdotto nell'epoca in cui il mondo era sconvolto dall'avvento degli androidi, creati dal malvagio Dr. Gelo di Dragon Ball Z. In un futuro desolato, dove Goku era stato colpito da una malattia cardiaca e incapace di difendere la Terra, Trunks emergere come un baluardo contro il caos. Il suo viaggio nel tempo, guidato dal desiderio di cambiare il destino tragico del suo mondo, lo portò a incontrare i guerrieri Z del presente, portando speranza e determinazione con sé.

Trunks è più di un semplice combattente: è un simbolo di coraggio e altruismo. Cresciuto in un mondo in cui la sopravvivenza era all'ordine del giorno, ha dimostrato una forza d'animo straordinaria. La sua determinazione a proteggere coloro che ama, combinata con una gentilezza innata, lo distingue come un eroe senza pari, come testimonia l'action figure di ZZDD x CB STUDIO, illustrata nelle immagini disponibili in calce alla notizie.

La statua, con un prezzo di 665 Euro, richiede una caparra di 200 Euro, con la possibilità di pagare il resto della somma a rate. La spedizione è prevista per Spagna, Francia, Portogallo e anche per l'Italia. La statua in questione ha un'altezza di ben 56 cm e la data di spedizione è prevista per il quarto trimestre del 2024 o il 2025. Per prenotare, basterà inviare un messaggio privato alla pagina Majin Store.

Frieren. Oltre la fine del viaggio. (Vol.12) - Ediz. deluxe è uno dei più venduti oggi su