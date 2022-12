Dragon Ball Z: la furia di Vegeta Oozaru contro Goku nella figure di Skytop Studio

La serie di Dragon Ball è ricca di combattimenti mozzafiato e battaglie indimenticabili, e tra queste il primo vero confronto tra Goku e Vegeta, viene ancora annoverata tra le migliori di tutta l’opera di Akira Toriyama. Per ricordarla e omaggiarla gli artisti di Skytop Studio hanno realizzato una magnifica statua da collezione in arrivo nel 2023.

Anni prima del raggiungimento della trasformazione in Super Saiyan, coloro che sarebbero diventati i due protagonisti in Dragon Ball Super, si sono affrontati sfoggiando le loro tecniche migliori. Ferito nel profondo del suo orgoglio per il livello di potenza raggiunto da quel Saiyan di infimo livello quale era Kakaroth, Vegeta ha deciso di generare una luna artificiale e trasformarsi in Oozaru. Un’azione che lo ha messo in netto vantaggio contro Goku, il quale ha tentato in ogni modo di accumulare abbastanza energia per sconfiggerlo.

Accecandolo prima con un colpo del Sole per poi allontanarsi, infatti, il protagonista ha raccolto l’energia della Genkidama concentrandola tutta nella mano destra, preparandosi poi a colpire l’avversario. Ed è proprio la scena in cui Goku alza le braccia al cielo per ricevere l’energia, mentre dietro di lui si erge il gigantesco e minaccioso scimmione, che Skytop Studio ha voluto omaggiare nella figure che potete vedere nelle immagini in calce.

La statua si presenta molto dettagliata, dalla resa dell’armatura di battaglia graffiata e distrutta di Vegeta, fino alla minuziosa costruzione dell’ambientazione e alle piccole rifiniture di Goku. Alta 40 centimetri, la figure arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, ed è già prenotabile al prezzo di 320 euro. Per finire ricordiamo che Toriyama non si aspettava che Vegeta diventasse così popolare, e vi lasciamo al riassunto della saga di Pilaf, prima della serie di Dragon Ball.