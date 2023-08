Dragon Ball Z: le furiose lacrime di Gohan Super Saiyan 2 in un busto da 900 euro

Gohan è stato per molto tempo uno dei guerrieri più potenti della serie Dragon Ball, e grazie all’ultima pellicola del brand, Dragon Ball Super: Super Hero, è tornato a ricoprire un ruolo centrale. La sua storia ha però raggiunto l’apice durante la saga degli androidi, dove ha raggiunto il secondo stadio del leggendario Super Saiyan.

Nonostante, infatti, Gohan Beast rappresenti un’aggiunta interessante per il personaggio, soprattutto quando diventerà canonica dopo essere stata inserita nel manga di Dragon Ball Super, in cui Toyotaro sta rinarrando gli eventi del film, la trasformazione di Gohan durante il Cell Game è diventato uno dei momenti più memorabili dell’intera opera di Akira Toriyama. Gohan è stato capace di raggiungere uno stadio che nessuno prima di lui aveva raggiunto, dimostrando una ferocia contro l’androide perfetto del Dr. Gelo che non si addice certamente al ragazzino studioso e gentile che era prima di intraprendere l’allenamento con Goku nella stanza dello spirito e del tempo.

A scatenare la trasformazione fu la brutale uccisione di C-16 da parte di Cell. Gohan apparve devastato da quel gesto, e i suoi occhi si riempirono di lacrime, per poi lasciar spazio ad un’espressione decisa e aggressiva. Questo passaggio è stato ben rappresentato nei due busti realizzati dagli artisti di Hero Belief, e che potete vedere nelle immagini in fondo alla pagina.

In arrivo sul mercato nel primo semestre del 2024, i busti sono alti 90 centimetri, e presentano Gohan Super Saiyan di secondo livello con le lacrime e con la fronte ricoperta di sangue dopo la testata a Cell, pronto ad uccidere l’androide. È già possibile prenotare entrambi i busti, al prezzo di 875 euro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

