Dragon Ball Z: un furioso Vegeta si prepara a distruggere Cell in una figure sensazionale

Ogni grande personaggio di Dragon Ball ha la propria tecnica iconica. Goku ha l’indimenticabile Kamehameha appresa dal genio delle tartarughe quando era ancora un ragazzino, Gohan ha il makankosappo dovuto agli insegnamenti del mentore Piccolo, e il principe dei Saiyan Vegeta ha il Lampo Finale, immortalato in una nuova figure da collezione.

I duri allenamenti al fianco del figlio Trunks proveniente dal futuro in vista del Cell Game hanno portato Vegeta ad uno stadio superiore di Super Saiyan, e ad avere una maggiore consapevolezza sulle proprie capacità e tecniche. È proprio durante il torneo organizzato dall’androide che il principe dei Saiyan sfoggia per la prima volta il Final Flash diventato ormai memorabile.

Trasformato in Super Saiyan, Vegeta si alza in volo scatenando la sua aura e facendo muovere anche le onde del mare, per poi unire le mani e concentrare tanta energia sufficiente a distruggere la parte superiore dell’antagonista, il quale riesce però a rigenerarsi quasi subito, rendendo vano lo sforzo del principe. Una scena ancora oggi memorabile e che gli artisti di GCC Studio hanno voluto reinterpretare attraverso la statuetta che potete vedere in calce.

Alta 32 centimetri, la figure presenta onde e terra come elementi ambientali, e un Vegeta molto dettagliato, mentre si prepara a lanciare il Final Flash rappresentato come una sfera dorata traslucida. In arrivo nel 2024 la statua è già prenotabile al prezzo di 335 euro. In conclusione, ecco l’ispirazione dietro le origini di Cell, e le 5 puntate di Dragon Ball Z coi disegni peggiori.