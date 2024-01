Dragon Ball Z, Future Gohan avrebbe potuto battere gli androidi?

Proveniente da una linea temporale in cui il pianeta Terra è stato devastato e conquistato dagli androidi del Dr. Gelo, Trunks è stato uno dei primi personaggi ad apparire nella terza grande saga di Dragon Ball Z, per poi venire approfondito in capitoli speciali dove è apparso anche Gohan, potente ma forse non abbastanza per respingere i cyborg.

Come viene anche mostrato all’interno del manga, Gohan della linea temporale da cui viene Trunks è stato in grado di raggiungere lo stadio di Super Saiyan, e ha perso un braccio durante uno dei bombardamenti degli androidi. Inoltre, lui stesso si definisce più debole di Goku, sebbene possiamo supporre che padroneggiando la trasformazione abbia un livello superiore a quello di Goku su Namek. Avendo in parte sangue Saiyan, ed essendo una delle ultime speranze per l’umanità, decide comunque di fronteggiare C-17 e C-18 quando è necessario.

Tuttavia, in base ai materiali in cui appare, sembra che il vero obiettivo di Gohan sia quello di addestrare Trunks e farlo diventare forte quanto lui, e donare così una seconda opportunità alla Terra. Passando a dati più specifici, Gohan del futuro trasformato in Super Saiyan ha un livello combattivo di 135 milioni mentre C-17 e C-18 riescono a raggiungerlo solo sfruttando circa metà del loro reale potenziale.

Ciò ha reso Gohan del futuro nettamente svantaggiato sin da subito. Secondo alcuni appassionati, però, qualora fosse riuscito a trasformarsi in Super Saiyan 2 avrebbe avuto delle ottime possibilità di sconfiggere i due cyborg. Va però considerato un dettaglio piuttosto rilevante: a differenza del Gohan che conosciamo il Gohan del futuro non sembra aver mai avuto un mentore degno di tale nome, e quindi stiamo parlando di un guerriero con molta meno esperienza.

