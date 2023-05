Dragon Ball Z: la genkidama di Goku in questa epica figure di Hunter Studio

Durante il corso delle avventure di Goku in Dragon Ball Z abbiamo visto il protagonista incrementare il suo arsenale di attacchi da utilizzare a suo vantaggio contro gli avversari. Ancora oggi, tuttavia, il suo asso nella manica non può che essere la micidiale Genkidama.

L'energia sferica di Goku è un attacco che il nostro eroe ha utilizzato in sporadiche occasioni per ribaltare l'esisto di uno scontro a suo vantaggio. La tecnica che ha imparato da Re Kaioh, in effetti, è estremamente potente e potenzialmente senza limiti visto che ricorre all'energia degli esseri viventi. A tal proposito, sapevate che qualcuno ha anche provato a studiare le calorie necessarie per contribuire alla Genkidama?

Ad ogni modo, nelle scorse ore Hunter Studio ha presentato il suo ultimo modellino in scala ispirato al capolavoro di Akira Toriyama che omaggia proprio questo celebre attacco del nostro eroe. Si tratta di una statuetta alta ben 66cm e dall'elevata cura ai dettagli, dalla muscolatura di Goku sino alle striature della sfera che tuttavia contribuiscono a lievitare il prezzo di questa figure sino a ben 699 euro di cui 140 da scalare al momento del preordine. La consegna si farà però attendere visto che è prevista durante il terzo trimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.