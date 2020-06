Dragon Ball Z: una giovane e sexy Videl nel cosplay di Yoselin

Con la fine della saga di Cell assistemmo a un salto temporale di diversi anni in Dragon Ball Z. Dopo la morte di Goku transitammo infatti nell'arco di Majin Bu dove un Gohan sedicenne finalmente poté iscriversi in un prestigioso liceo di Satan City. Qui incontrò Videl, una combattente che aiutava la polizia e con cui divenne rivale.

Dopo aver scoperto che era figlia di Mr. Satan e dopo aver rivelato accidentalmente il segreto di Great Saiyaman, Gohan fu costretto a fare da insegnante a questo nuovo personaggio di Dragon Ball Z. Questo rapporto si trasformò da amicizia ad amore e infatti i due si sono sposati e hanno avuto una figlia, Pan, che sarà protagonista di Dragon Ball GT.

Nella prima apparizione in Dragon Ball Z abbiamo visto Videl con dei lunghi capelli neri, avvolti in due trecce laterali. Questo è uno dei pochi dettagli cambiati per la ragazza nel corso dell'anime che ha invece mantenuto gli stessi vestiti, una maglia bianca e dei pantaloncini neri con calze verse spesse e scarpe nere. Questo outfit della ragazza è stato scelto da Yoselin per realizzare un cosplay di Videl. La cosplayer è riuscita a dare un tocco sicuramente più sensuale alla figlia di Mr. Satan, cosa ne pensate?

