Dragon Ball Z: una giovane utente Reddit mette in mostra un bellissimo cosplay di Bulma

In occasione del trentesimo compleanno di Dragon Ball Z, compiuto appena cinque mesi fa, la giovane utente Reddit Florasnea ha deciso di mostrare alla community un bellissimo cosplay di Bulma. Le foto, visibili in calce all'articolo, hanno guadagnato più di 2000 upvote in appena 7 giorni.

Il costume ritrae la giovane utente con indosso la t-shirt della Capsule Corporation, utilizzata principalmente durante la prima parte della serie. A completare il cosplay ci pensano una gonna rosa e una parrucca turchese.

Nella saga, Bulma viene introdotta come la figlia del Dr. Brief, il fondatore dell'azienda futuristica Capsule Corporation. Durante la ricerca delle Sfere del Drago, la ragazza finirà per esplorare il Monte Paozu dove conoscerà Son Goku, ancora bambino. Successivamente, proprio nel corso di Dragon Ball Z, interromperà il suo fidanzamento con Yamcha per sposare Vegeta, il principe dei Saiyan.

Bulma è il personaggio femminile preferito dai fan della serie, nonché quello con più cosplay dedicati. Al secondo posto troviamo C-18, la moglie di Crilin e subito dopo Chichi, la sposa di Goku.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo costume? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!