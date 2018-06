Dragon Ball Z: gli episodi che andranno in onda su Italia 2 dal 18 al 22 giugno

Da lunedì 18 giugno Mediaset Italia 2 riaccoglie le repliche di Dragon Ball Z: dal lunedì al venerdì, a partire dalle 18:10, il network proporrà due episodi della leggendaria serie anime ispirata al manga di Akira Toriyama. Scopriamo quali episodi vedremo questa settimana.

Questa settimana, precisamente da lunedì 18 giugno a venerdì 22 giugno 2018, assisteremo ai primi 10 episodi di Dragon Ball Z. Per chiunque volesse rinfrescarsi la memoria, ecco di seguito titoli e trame delle puntate:

LUNEDI 18 GIUGNO 2018

IL MISTERIOSO COMBATTENTE

Goku e Chichi vivono tranquillamente in campagna assieme al loro figlioletto Gohan. Un giorno Gohan si perde nel bosco e si trova davanti ad una tigre. Goku corre in suo aiuto. Nel frattempo sulla Terra arriva un misterioso e fortissimo combattente di nome Radish che vuole trovare a tutti i costi un certo Kaarot. Si tratta probabilmente di un Sayan, i guerrieri più potenti dell'universo.

IL FRATELLO DI GOKU

Goku ed il figlioletto Gohan si recano sull'isola del Genio per raggiungere Crili, Tartaruga e Bulma. La festa viene interrotta dall'arrivo di Radish che sembra aver rintracciato Kaarot. Si tratta in realtà di Goku che scopre di non essere un terrestre, ma di provenire dal pianeta Vegeta e di essere un Sayan inviato sulla terra ancora piccolo per sterminare gli essere umani. In seguito ad un incidente, Goku ha dimenticato le sue origini trasformandosi in un essere umano in tutto e per tutto. Radish, fratello maggiore di Goku, pretende che Goku torni con lui al fine di conquistare un pianeta....

MARTEDI 19 GIUGNO 2018

L’INVINCIBILE COPPIA

Goku, deciso ad eliminare Radish, il fratello-nemico, ricorda che tirando la coda ad un Sayan questi perde completamente la forza. Goku non può compiere da solo questa pericolosa missione e Junior, che vede in Radish un ostacolo alle sue mire di conquista della terra, gli offre aiuto. Ma Radish è molto più forte di quanto Junior e Goku potessero immaginare...

JUNIOR GIOCA LA SUA CARTA

Dopo un difficile combattimento, Goku e Junior riescono a neutralizzare Radish. Questi supplica Goku di lasciarlo andare promettendogli che non gli darà mai piu' fastidio. Goku cede, ma Radish ha bluffato. Una volta libero, non esita ad aggredire Goku. Gohan, rinchiuso in una navicella, sente le urla del padre e si prepara a difenderlo....

MERCOLEDI 20 GIUGNO 2018

LA SCOMPARSA DI GOKU

Gohan si abbatte come una furia su Radish. Goku interviene in aiuto del figlio bloccando alle spalle Radish ed ordinando a Junior di eliminare il nemico ben sapendo che se resterà attaccato al Sayan soccomberà anche lui. Dato che gli altri due Sayan sono costantemente in contatto con Radish, questi spera che arrivino in suo aiuto e chiedano a Shenron di farlo resuscitare. Ma i due Sayan decidono di sfruttare la situazione a loro favore e di chiedere al drago l'immortalità. Si preparano nelle loro navicelle per compiere un viaggio lungo un anno, atterrare sulla terra ed eliminare gli esseri umani. Goku muore ed il suo corpo svanisce nel nulla. Secondo Junior è stato il Supremo a farlo scomparire per qualche strano motivo ancora sconosciuto.

PADRE E FIGLIO SI ALLENANO

Mentre Goku viene portato dal Supremo al cospetto di Re Yammer, Junior convince Genio, Crili e Bulma a lasciargli il piccolo Gohan per addestrarlo cosi' da poter affrontare i due Sayan che arriveranno sulla terra. Gohan rifiuta di allenarsi, ma Junior trova le parole giuste per convincerlo a cambiare idea. Nel frattempo Goku viene accompagnato da una guida all'inizio del lungo Serpentone che lo condurrà da Re Kaio. La guida l'avverte di non cadere nelle nuvole sottostanti dove si nasconde il regno degli inferi e da dove è impossibile tornare indietro. Prima di partire, Goku chiede alla guida di avvisare il Genio di non farlo resuscitare prima di un anno.

GIOVEDI 21 GIUGNO 2018

L’ADDESTRAMENTO DI GOHAN

Mentre Goku sta raggiungendo re Kaio, Junior conduce il piccolo Gohan nel deserto informandolo che gli insegnerà tutte le tecniche di combattimento solo se sopravviverà per sei mesi nell'impervio luogo. Gohan, disperato, chiede a Junior di riportarlo a casa, ma Junior lo abbandona a se stesso anche se in realtà continua a vegliare su di lui salvandolo da un enorme dinosauro e facendogli trovare del cibo. Chichi, ignara di quanto sta accadendo, attende con ansia il ritorno di Goku e di Gohan.

LA METAMORFOSI DI GOHAN

Mentre Goku continua il suo viaggo, Bulma riesce a sistemare il rivelatore di Radish e a calcolare il livello di combattimento di Crili e Genio. Nel frattempo Jirobay comunica a Crili di essere stato convocato assieme ad Iamko, Tensing e Riff da Balzar per un allenamento speciale voluto dal Supremo; nessuno inoltre deve far resuscitare Goku prima dell'arrivo dei due Sayan sulla terra. Chichi viene, intanto, a sapere della fine di Goku e della scomparsa di Gohan. Junior, nel deserto, scopre che nelle notti di luna piena il piccolo Gohan si trasforma in un gigantesco primate in grado di distruggere qualunque cosa. Spaventato, Junior disintegra la luna permettendo così a Gohan di recuperare le sembianze normali.

VENERDI 22 GIUGNO 2018

IL ROBOT

Gohan, assalito da un coccodrillo gigantesco e da una tigre, si rifugia tra le zampe di un'enorme aquila che lo porta in volo. Cade poi in un buco che lo conduce dritto dritto sotto terra, al tempio di Vimana della civiltà dei Nemuria. Qui trova un robot modello CS insabbiatosi nel tempio anni fa. Tra Goham ed il robot nasce una tenera amicizia. Quando un terremoto si abbatte sulla zona, il robot si sacrificherà per salvare la vita di Gohan.

IL PRIMO COMBATTIMENTO PER GOHAN

Il piccolo Gohan si prende cura di un dinosauro ferito, incontrato lungo il cammino, e lo aiuta a rimettersi in forza. Purtroppo il dinosauro viene attaccato da un tirannosauro e, nonostante l'intervento di Gohan, il dinosauro soccombe. Il bambino non si scoraggia e prosegue per la sua strada sapendo di avere un'importante missione da compiere.

Riguarderete gli episodi di Dragon Ball Z su Italia 2? Intanto, su Italia 1, sono ricominciate anche le repliche di Dragon Ball Super. Si prospetta un'estate all'insegna dei Super Saiyan!