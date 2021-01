Dragon Ball Z: Gogeta è formidabile nella figure di SFH Studio

Akira Toriyama, nella stesura del suo capolavoro, Dragon Ball, ha inserito un elemento parallelo al power-up del Super Saiyan, la mitica Fusion. Lo stadio in questione, raggiungibile in due diversi modi per due risultati diametralmente differenti, sono diventati un'icona del franchise, soprattutto Gogeta.

Nella stragrande dei confronti tra lui e Vegeth, Gogeta ne è spesso e volentieri uscito vincitore, merito soprattutto dell'imprevedibilità della fusione potara che ha più volte messo in difficoltà i protagonisti a causa di tempistiche quasi mai rispettate. Ad ogni modo, la Fusion tramite la danza di Metamor è stata anche la protagonista del recente duello contro Broly nell'omonimo film di Dragon Ball Super e, per l'occasione, SFH Studio ha deciso di omaggiare il personaggio in una statuetta dedicata.

La figure in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è una riproduzione in scala 1/6 di Gogeta intento a scatenare uno dei suoi assi nella manica contro l'avversario. La statuetta è già disponibile al preordine sul sito ufficiale alla modica cifra di 238 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizioni. La consegna, invece, è attesa per il secondo quadrimestre del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate del modellino di SFH Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, nello spazio dedicato ai commenti qua sotto.