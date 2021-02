Dragon Ball Z: Gohan annienta Cell nello spettacolare artwork di Dragon Garow Lee

Dragon Garow Lee, il celebre artista noto principalmente per i suoi lavori collegati al mondo di Dragon Ball, ha recentemente pubblicato sul suo profilo Twitter un magnifico sketch a colori con protagonista Gohan, in quella che ancora oggi viene ritenuta da molti come la migliore scena con protagonista il giovane Saiyan.

In calce potete dare un'occhiata all'immagine, pubblicata dall'artista poche ore fa, in cui viene mostrato un furioso Gohan Super Saiyan di secondo livello mentre colpisce Cell. Lo scontro tra i due è uno dei punti più alti di Dragon Ball Z, tanto da essere ritenuta da tantissimi fan come una delle battaglie migliori di tutti i tempi.

Dragon Garow Lee è un disegnatore incredibilmente talentuoso, conosciuto dagli appassionati per via del lavoro svolto con la parodia Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, uno spin-off incentrato sulle avventure dell'alleato di Goku. L'illustratore condivide saltuariamente sketch dedicati ai personaggi dell'opera di Toriyama, anche se raramente le immagini raggiungono questo livello di cura.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'artwork? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi ricordiamo che il 26 febbraio, tra poco più di una settimana, gli appassionati di tutto il mondo festeggeranno il "Saiyan Day", una delle date in cui potremmo ricevere le prime informazioni su Dragon Ball Super 2.