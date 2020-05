Dragon Ball Z: Gohan bambino e la sua stanzetta riprodotti su Animal Crossing

Se parliamo di videogiochi, l'intrattenimento del momento, spinto anche dalla quarantena forzata che ha tenuto in casa il mondo negli ultimi mesi, è, senza ombra di dubbio, Animal Crossing: New Horizons per Switch. Un gioco che ha conquistato i cuori di tutti e sul quale anche molti appassionati di manga e anime trascorrono il loro tempo.

Le caratteristiche che hanno portato al successo la serie sono molte, ma una di quelle che ha spinto più persone a fiondarsi sul gioco è, senza ombra di dubbio, la forte personalizzazione dell'ambiente che ci circonda e del personaggio, senza contare la possibilità che viene data al giocatore di poter creare indumenti per vestire il proprio avatar virtuale. Detto questo, forse avrete capito dove voglio andare a parare.

Infatti, grazie a questa possibilità, moltissimi giocatori con la passione per gli anime e manga, hanno iniziato a creare, giorno dopo giorno, i vestiti ispirati ai personaggi delle loro serie preferite. Se facciamo una semplice ricerca sul web o sui social, possiamo vedere moltissimi indumenti appartenenti alla serie, per esempio, ideata dal maestro Araki (se siete interessati, una fan di JoJo ha realizzato un bellissimo cosplay di Jolyne), come anche di Dragon Ball o One Piece.

Oggi vogliamo mostrarvi l'incredibile opera e abilità di un appassionato nel realizzare e riprodurre non solo il vestiario di Gohan bambino, ma anche la stanza della sua infanzia in cui passava le ore a studiare. A dar sfoggio di tanta maestria è stato l'utente di Reddit koncertkoala, che in un post ha messo a confronto la camera originale dell'anime con quella fatta da lui sul gioco.

Dragon Ball Z, anche a distanza di tempo, continua a rimanere nei pensieri degli appassionati. A testimoniarlo sono le tante opere dedicate, come questa splendida fan art di Goku e Freezer su Namek.

Cosa ne pensi del lavoro riprodotto su Animal Crossing? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.