Dragon Ball Z: Gohan contro Bojack in prima persona nella fan art adrenalinica di Ruto

Di fan art su Dragon Ball e il suo mondo ce ne sono tantissime. D'altronde di appassionati cresciuti con l'opera di Akira Toriyama ce ne sono davvero tanti e oramai sono diventati adulti capaci di creare cose strabilianti. Tra gli illustratori che si cimentano sui personaggi di Dragon Ball Z uno dei nomi più famosi è senza dubbio quello di Ruto830.

Nel corso del tempo, Ruto830 ha postato su Twitter varie illustrazioni a tema Dragon Ball Z ma con la particolarità di farci vedere la maggior parte di questi in una visuale in prima persona, solitamente dal punto di vista del nemico che sta per essere abbattuto dai protagonisti. Dopo averci mostrato il colpo di Goku ai danni di Bojack, Ruto ha deciso di tornare su quel film con una nuova fan art.

Ricorderete infatti come Gohan, dopo l'aiuto ricevuto dal padre, si trasformerà in Super Saiyan di secondo livello e metterà fine alle ambizioni di Bojack. Il braccio verde del nemico a destra non riesce a raggiungere il giovane protagonista del film Dragon Ball Z: La Minaccia del Demone Malvagio, mentre Gohan invece riesce a sferrare un pugno col sinistro, mentre mantiene uno sguardo fiero e minaccioso.

Anche il famoso Dragon Garow Lee si era concentrato su questo scontro, col finale della battaglia tra Gohan e Bojack.