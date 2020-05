Dragon Ball Z: Gohan distrugge Bojack nel nuovo fantastico disegno di Dragon Garow Lee

Dragon Garow Lee è un disegnatore che ormai ha il proprio nome legato a doppio filo con il franchise di Dragon Ball. Partito come un semplice fan dell'opera, è diventato poi famoso grazie allo spin-off "Vita da Yamcha" e con i numerosi disegni dedicati al mondo di Dragon Ball pubblicati sulla propria pagina Twitter.

Nel corso degli ultimi giorni, Dragon Garow Lee si sta concentrando sul presentare alcune scene provenienti dai film di Dragon Ball Z. Dopo aver mostrato ai fan la sua versione dello scontro tra Goku e Cooler, si è concentrato su un altro epico momento di questi lungometraggi non canonici.

Ricordate il film Dragon Ball Z: La minaccia del demone malvagio, il nono di Dragon Ball Z e dove Gohan fu costretto ad affrontare Bojack e la sua cricca? Ebbene, è da qui che è stata tratta la scena del nuovo disegno di Dragon Garow Lee che potete vedere in calce. Dopo essersi trasformato in Super Saiyan di secondo livello, Gohan non mostrò pietà per il nemico uccidendolo in brevissimo tempo.

L'immagine in fondo alla notizia mostra Gohan, con i panni del padre arancioni e blu, sferrare un violentissimo pugno che trapassa da parte a parte Bojack. Nonostante la trasformazione, il mostro non poté nulla contro l'avversario. Vi piace quest'immagine di Dragon Ball Z? Il Super Saiyan 2 arrivò durante il Cell Game, che ebbe luogo nel mese di maggio nell'universo del manga e dell'anime.