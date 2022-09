Dragon Ball Z: Gohan del Futuro contro C-17 e C-18 in questa figure da quasi 900 euro

Tra i personaggi che all'interno della mitologia di Dragon Ball Z che può fregiarsi davvero del titolo di 'eroe' spicca sicuramente quello di Gohan del Futuro, un guerriero che ha dato la vita per proteggere il proprio pianeta e l'ultimo Saiyan in grado di poter un giorno fare qualcosa, Trunks.

Non sappiamo se un giorno TOEI Animation approfondirà o meno la storia di Gohan del Futuro, ipotesi che sicuramente susciterebbe la curiosità della community visto la popolarità del personaggio sul web. Da un lato, però, lo staff e Akira Toriyama hanno in qualche modo rivitalizzato la figura di Gohan grazie a Dragon Ball Super: Super Hero, pellicola in cui è stato per larga parte protagonista.

A tal proposito, recentemente KD Collectibles Studio ha realizzato un nuovo modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, dedicato proprio allo scontro tra il celebre Saiyan del futuro e C-17 e C-18. La figure in questione, riproposto in scala 1:4, è già disponibile al preordine al costo totale di circa 899 dollari (circa 885 euro al cambio attuale). Ad ogni modo, dalle immagini in questione, si evince comunque una grande cura dei dettagli e dei particolari, dai visi alla resa della muscolatura.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta bella ma costosa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.