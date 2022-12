Dragon Ball Z: Gohan del Futuro con gli abiti di Piccolo in questa epica fan-art

E se fosse toccato a Gohan del Futuro l'onore di tornare protagonista in Dragon Ball Z durante la Saga degli Androidi? Purtroppo questa resta soltanto un'ipotesi suggestiva quanto improbabile, un piccolo sogno di immaginazione che comunque non ha impedito i fan di provare a ricostruire la scena.

Se da un lato il futuro di Gohan è tornato in auge grazie a Dragon Ball Super: Super Hero, dall'altra una fetta consistente della community legata al capolavoro di Akira Toriyama è fortemente affezionata alla figura della versione del futuro del figlio di Goku.

Il web straborda di illustrazioni dedicate a Gohan del Futuro, un eroe che ha dato la vita per dare un'ultima possibilità a Trunks di salvare la Terra un giorno. E proprio a questo saiyan, alla migliore versione di Gohan, l'artista giapponese MUMA ha dedicato una strepitosa illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. In questa fan-art vediamo il noto eroe senza il braccio destro, con la consueta cicatrice sul lato sinistro del viso, ma con indosso l'iconica tuta di Piccolo a brandelli.

La rappresentazione grafica è stata molto apprezzata in rete visto che riporta in auge e con uno spettacolare outfit un personaggio tanto caro ai fan. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.