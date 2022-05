Dragon Ball Z, Gohan del futuro affronta C-17 e C-18 in una splendida fan art

Ultimamente c'è stato un vero e proprio boom delle fan art dedicate ai personaggi dell'universo di Dragon Ball Z. La serie anime con i suoi archi narrativi pieni di colpi di scena uniti a dei combattimenti senza fiato è rimasta nel cuore di tantissime generazioni di giovani, che hanno poi provato a replicare l'arte di Akira Toriyama.

A volte i fan provano a copiare lo stile del maestro, come nella recente illustrazione di Goku Super Saiyan 2 di Dragon Ball Z mentre si accinge a combattere con Majin Vegeta. Altre volte invece i fan reinterpretano i momenti dell'anime secondo altri stili, come fatto da un artista con la battaglia Gohan vs Cell di Dragon Ball Z in stile tradizionale giapponese.

Tramite il prorio account Twitter @renh_59 ha voluto condividere la sua illustrazione di Gohan del futuro che si prepara ad affrontare C-17 e C-18. Nel disegno vediamo Gohan Super Saiyan di spalle in primo piano, con la tuta da combattimento di Goku e senza il braccio sinistro. L'inquadratura dal basso rende l'idea dell'imponenza e del coraggio di Gohan, che sta per affrontare due nemici ben più forti di lui. Tra le gambe del ragazzo, in lontananza si possono scorgere le figure sfocate di C-17 e C-18, flagelli del futuro uno di spalle all'altro. I colori dell'illustrazione sono molto classici e ricordano lo stile di Dragon Ball Z.

Il lavoro di @renh_59 è sicuramente di alto livello, e ci porta a rivivere uno dei momenti più tragici di Dragon Ball Z. Fortunatamente, Trunks riuscirà a scampare alla furia omicida dei due demoni, per poi salvare il salvabile come tutti ben sappiamo.