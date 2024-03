Dragon Ball Z: Gohan del Futuro è il personaggio più bello dell'opera?

Son Goku è il personaggio anime più famoso al mondo, ma all'interno dell'opera di cui è protagonista potrebbe non essere il più popolare. Per impatto, per il poco tempo in cui appare e per l'eredità che lascia agli spettatori, potremmo dire che è Gohan del Futuro il personaggio più bello di Dragon Ball Z.

Con Gohan tornato protagonista della Saga di Super Hero nel manga di Dragon Ball Super, il pensiero di molti fan si è rivolto nei confronti di Son Gohan del Futuro. Ma partiamo dal principio, chi è davvero Mirai Gohan?

Gohan del Futuro è grande protagonista della Saga degli Androidi di Dragon Ball Z. Parliamo però di un personaggio molto diverso dal Son Gohan che sconfigge Cell scatenando il Super Saiyan 2. Egli è infatti il Gohan della linea temporale vissuta da Mirai Trunks in cui gli Androidi 17 e 18 riescono a uccidere i Guerrieri Z. La sua storia viene narrata nell'OVA anime 'Il terribile futuro in cui ha vissuto Trunks' e nel film 'Dragon Ball Z: La storia di Trunks'.

Rispetto a personaggi come Goku, ma anche a Guerrieri Z minori come Crilin, il tempo in cui Gohan del Futuro appare a schermo è piuttosto risicato. Eppure, tanto è bastato per convincere all'unisono il fandom.

Future Gohan è un personaggio che ha visto amici e familiari morire, un eroe che è cresciuto e ha combattuto da solo cercando di difendere i pochi compagni superstiti. Lo vediamo ergersi a difensore delle poche migliaia di umani ancora vivi in seguito alle atrocità commesse dagli Androidi 17 e 18, ma soprattutto lo vediamo maestro di Mirai Trunks.

La figura cupa ed eroica di Gohan del Futuro è in netto contrasto con quella del Gohan della linea temporale del presente. Mirai Gohan non ha mai avuto la possibilià di studiare e realizzare una famiglia, ha sempre dovuto combattere anche dopo aver visto suo padre morire.

Anche se molto giovane, lo vediamo trasmettere dei forti valori e comportarsi come un fratello maggiore per Trunks del Futuro. Future Gohan non ha mai potuto battere gli Androidi in Dragon Ball Z poiché non ha mai avuto egli stesso un maestro e perché non pensava ci potesse essere qualcosa di più forte del Super Saiyan. Pur non essendo il più forte, la sua figura è indimenticabile. Il sacrificio di Gohan del Futuro per salvare il suo mentore è qualcosa che i fan non dimenticheranno mai.

