Dragon Ball Z: Gohan dal futuro scatena la Kamehameha a una mano nella figure di DMS

La storia di Trunks proveniente dal futuro ha affascinato sin da subito molti lettori e spettatori appassionati di Dragon Ball Z, a tal punto da spingere la Toei Animation a produrre uno speciale televisivo dedicato alla timeline distopica dove erano rimasti unicamente Trunks e Gohan a poter rispondere alle brutalità degli androidi del Dr. Gelo.

Nato come secondo special televisivo della serie, Dragon Ball Z: la storia di Trunks, è un what if che mostra come la Terra sarebbe stata devastata dal dominio di C-17 e C-18 se questi fossero riusciti a uccidere i Guerrieri Z in seguito alla morte di Goku dovuta ad una malattia cardiaca. Il giovane Trunks avrebbe seguito gli insegnamenti di Gohan, già più grande di lui e con una maggiore esperienza sul campo di battaglia, per poi ritrovarsi l’ultimo guerriero a difesa del pianeta.

Consapevole del livello di combattimento attuale di Trunks, Gohan decide di non farlo partecipare ad una battaglia diretta con i due androidi. Quello scontro varrà la vita di Gohan, e sarà l’evento scatenante che condurrà Trunks a viaggiare nel tempo per salvare Goku e donare alla Terra di un’altra dimensione un destino diverso. Per ricordare le gesta eroiche di Gohan, e una delle sue mosse peculiari, dato che era rimasto senza un braccio sempre a causa degli androidi, gli artisti di DMS Studio hanno presentato la figure che potete vedere in calce.

La statua raffigura Gohan Super Saiyan mentre scaglia la Kamehameha a una mano contro gli avversari. Alta 29 centimetri la figure arriverà sul mercato nel corso dei primi sei mesi del 2024, ma è già possibile prenotarla al prezzo di 180 euro. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per finire, ecco un’analisi di come Toriyama ha trattato il concetto di viaggio nel tempo nella serie di Dragon Ball Z, e vi lasciamo al nuovo merchandise ufficiale della serie.