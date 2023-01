Dragon Ball Z: Gohan dal futuro in stile cyberpunk nell'artwork di un fan

Nel vasto universo di Dragon Ball pochi personaggi possono avere una storia drammatica quanto quella di Gohan dal Futuro. Maestro di Trunks, che ha visto la sua vita distrutta dalla potenza degli androidi, Gohan è riuscito ad andare avanti nonostante tutto, e un fan ha deciso di omaggiarlo con una fantasiosa illustrazione ancora più futuristica.

Dopo l’incredibile lavoro dell’artista di In-Hyuk Lee, cimentatosi nell’immaginare Trunks dal futuro in stile cyberpunk, stavolta è stato @Hichamhabchi, disegnatore che ha collaborato con aziende molto grandi, come Blizzard o la stessa Marvel, a proporre una rivisitazione di tale genere di Gohan. Il risultato, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, è un Gohan molto più dettagliato, e con molte armi nel suo arsenale.

La tuta, almeno dal simbolo presente sulla gamba sinistra, dovrebbe rimanere del classico colore arancione a cui ormai siamo abituati. Per ora l’artista ha condiviso solo la bozza definitiva, che appare già particolarmente fantasiosa e molto originale. E voi cosa ne pensate di questa peculiare versione di Gohan? Ditecelo nei commenti.

Per concludere, ricordiamo che un appassionato ha riassunto lo scontro tra Goku SSJ3 e Kid Bu in una serie di fanart, e vi lasciamo alla splendida figure di Tamashii Nations dedicata a Trunks Vs Mecha Freezer.