Dragon Ball Z: Gohan del Futuro versione Super Saiyan 2 in questa fan art epica

Dragon Ball Z ha una certa linea temporale, quella che tutti conoscono bene e che è stata vissuta fin da quando ci fu l'incontro con Bulma che segnò la vita di Goku definitivamente. Il protagonista poi sarebbe perito per mano di una malattia, dando vita a una linea temporale alternativa in Dragon Ball Z.

Con la morte di Goku, nessuno fu in grado di tenere testa ai due androidi C17 e C18, capaci di spargere la distruzione su tutta la Terra. Soltanto Trunks riuscì a sopravvivere, col ragazzo che poi tornò nel passato per cercare di risolvere la situazione e per trovare una nuova forza. Il ragazzo deve molto a Gohan del Futuro, il suo mentore in questa linea alternativa di Dragon Ball Z.

Il figlio di Goku riuscì a diventare Super Saiyan anche qui, affrontando per lungo tempo gli androidi. Il fan Asasei ha voluto immortalare il personaggio realizzando una fan art epica di Gohan del Futuro in versione Super Saiyan 2. Anche senza un braccio, con la sua aura portentosa ed elettrica riesce a tenere testa ai due esseri cibernetici creati dal dottor Gelo. Ovviamente il tutto è in toni gialli e arancioni, visto anche il gi ereditato dal padre.

Vi piacerebbe che venisse approfondito questo universo nelle future saghe di Dragon Ball Super?