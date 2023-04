Dragon Ball Z: un Gohan giovane samurai in questa statuetta speciale

Akira Toriyama, pur essendo un mangaka giapponese, ha messo ben poco del Giappone nel suo mondo più famoso, quello di Dragon Ball. Il piccolo Goku si muove tra monti che ricordano più la Cina, in deserti non propri dell'arcipelago e in paesaggi talvolta anche alieni che, in generale, ricordano poco il paese del Sol Levante.

Eppure, la fantasia dei fan non ha questi limiti, e molto spesso ci si ritrova a vedere i personaggi di Dragon Ball gettati nel Giappone feudale. Ninja, samurai e ronin, shogun, guerrieri e figure di vario tipo si mescolano alle caratteristiche principali degli eroi di Toriyama, in un miscuglio sicuramente unico e affascinante. In passato, si sono visti spesso personaggi come Trunks e Gohan diventare samurai, illustrazioni che sono state prese come spunto anche da aziende di vario tipo.

È il caso di Lucky Kay Studio, un'azienda che produce statuette in resina e che in passato aveva realizzato una statuetta di Gohan Super Saiyan 2 samurai. La versione ragazzo super saiyan non è però l'unica, come si può vedere nel tweet in basso, postato proprio negli ultimi giorni da Mundo Kame. Sempre lo stesso studio stavolta si è concentrato su Gohan adolescente, quindi qualche anno dopo gli eventi del torneo di Cell, per realizzare una statuetta di Gohan samurai arrabbiato e solitario, proveniente dal futuro di Trunks.

Si nota subito infatti che in questa statuetta a Gohan manchi un braccio. La produzione Lucky Kai Studio ha un costo di 215 euro per questo oggetto di 31,5 centimetri di altezza, davvero ben fatto e sicuramente unico.