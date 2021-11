Dragon Ball Z, e se Gohan fosse diventato il protagonista? il suo aspetto in una fan-art

Che Akira Toriyama volesse fare di Gohan il nuovo protagonista nel proseguo della storia di Dragon Ball Z è ormai risaputo. Per un motivo o un altro, tuttavia, il sensei decise di abbandonare l'idea e continuare a puntare i riflettori sul personaggio che rese celebre il suo capolavoro, Goku.

Eppure, i fan non hanno ancora perso le speranze sulla possibilità che Gohan possa tornare al centro della scena in Dragon Ball Super, magari nel film previsto al debutto durante il corso del 2022. Sin dalla Saga di Cell, infatti, il giovane saiyan ha dimostrato di possedere purezza, coraggio ed una serie di qualità totalmente assenti da parte del padre come ad esempio la responsabilità.

Ma cosa sarebbe accaduto se Toriyama avesse infine deciso davvero di mettere da parte Goku nel suo ruolo di protagonista? Un artista, un certo SoldTheWorld, si è posto questo quesito e ha tentato di fornire attraverso un'illustrazione la sua versione del giovane eroe in un universo alternativo nel quale è toccato a Gohan il compito di proteggere la Terra. Come potete notare voi stessi dalla reinterpretazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, l'utente ha evidenziato una resa maggiore della muscolatura del saiyan, segno di tanti allenamenti, un paio di centimetri in più d'altezza, ma soprattutto la stessa capigliatura che rese il personaggio tanto celebre ai tempi della Saga di Cell.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, vi piace questo Gohan? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.